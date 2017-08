Curso ensina idoso utilizar internet e redes sociais

Idosos que têm interesse em aprender a utilizar as ferramentas das redes sociais podem participar do curso gratuito de Capacitação e Inclusão para a Melhor Idade, oferecido pela Prefeitura de Hortolândia. Os interessados devem comparecer na Escola Good to Go com documentos pessoais para efetuar a inscrição. A escola fica na Avenida Brasil, 530, Jardim Amanda I. Foto: divulgação

As aulas serão realizadas, uma vez por semana, de segunda a sexta, das 10h às 12h. Durante o curso, os alunos da melhor idade aprenderão a usar o Facebook, a realizar pesquisa no Google, acessar a internet, visualizar vídeo, usar o Whatsapp, entre outras atividades. O curso tem duração de 8h e o objetivo é inserir os idosos na nova era digital e incentivá-los a manter o contato com a tecnologia.

LEIA TAMBÉM: PM recupera carga roubada avaliada em R$ 20 mil

De acordo com o secretário de Inclusão e Desenvolvimento Social, Ananias José Barbosa, uma das prioridades da Administração é investir na inclusão e socialização do idoso. “Essa é mais uma ação que visa proporcionar atividades de inclusão e de entretenimento aos idosos, com o propósito de que eles tenham uma vida mais ativa”, comentou o secretário.