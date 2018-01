Convênio garante verba para reforma do Hospital Mário Covas

A Prefeitura de Hortolândia e o governo federal firmaram convênio para liberação de recursos financeiros destinados à reforma do Hospital Municipal Governador Mário Covas. Aproximadamente R$ 2,5 milhões, provenientes de emenda parlamentar da deputada federal Ana Perugini (PT), serão investidos na troca do telhado e adequação da fachada.

O prefeito Angelo Perugini (PDT) formalizou o documento no final do ano passado. Com a assinatura do convênio junto à Caixa Econômica Federal, o montante está garantido. Agora, a Prefeitura prepara projeto básico e orçamentos para a obra. A documentação será analisada pela instituição financeira para que o município possa licitar o serviço.

Foto: Arquivo/O Liberal

De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, estes documentos serão protocolados na Caixa em fevereiro. A partir da aprovação, a Prefeitura estima que a licitação aconteça em seis meses. A obra tem prazo de execução de 12 meses. Para a garantia do investimento, o Ministério da Saúde aprovou a documentação prévia para o convênio, dando parecer favorável em todos os quesitos, inclusive engenharia.