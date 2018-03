Computador e ventiladores são furtados de USF

Um computador e ventiladores foram furtados da USF (Unidade de Saúde da Família) Nova Europa, em Hortolândia. Funcionários perceberam o crime na manhã desta segunda-feira, ao chegarem para o trabalho. Eles encontraram a unidade arrombada e vandalizada. Segundo a prefeitura, o local ficou fechado para limpeza nesta segunda. A previsão é que a USF volte a atender a população nesta terça. A administração informou que o prédio já tinha sido arrombado e sofreu a ação de vândalos outras vezes neste ano. Diante disso, a Secretaria de Saúde instalou grades em portas e janelas. O Executivo apontou que a medida visava reforçar a segurança na unidade.

Após esse último caso, em nota, a prefeitura comunicou que “reforçará o trabalho de patrulhamento preventivo na região onde a unidade de saúde está localizada, por meio da Guarda Municipal”.

Em abril do ano passado, o LIBERAL noticiou que ocorrências de furto também eram recorrentes na USF do Jardim São Jorge. Até dia 17 daquele mês, houve três casos no local e dois desde que o prédio entrou em funcionamento, em 2014.