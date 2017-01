Com liminar, Perugini é empossado e volta à Prefeitura de Hortolândia

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O prefeito eleito de Hortolândia, Angelo Perugini (PDT), seu vice José Nazareno Gomes, o Zezé, e os 19 vereadores eleitos tomaram posse na manhã deste domingo, 1° de janeiro, em cerimônia realizada na Câmara Municipal. Com a candidatura impugnada pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral), o pedetista só conseguiu tomar posse por conta de uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

“Assumo a Administração de Hortolândia pela terceira vez, e sei que preciso dar respostas a inúmeras demandas da população. Já comecei o trabalho hoje mesmo, logo após a posse. Em reunião com meus secretários já orientei meu secretário de Saúde para dar uma varredura no Hospital Municipal nos primeiros dias e iniciar a reestruturação do sistema de saúde do município. As pessoas precisam ser tratadas com respeito e atenção. E não podem ficar sofrendo em filas de espera e de atendimento. A cidade vive um momento em que exige a participação de todos. É assim que vamos retomar o desenvolvimento econômico e social da cidade” afirmou o pedetista.

LEIA TAMBÉM: Meira não criou identidade na prefeitura, diz consultoria

Nesta quinta, durante a apresentação de seu secretariado, Perugini disse que a gestão de Antonio Meira (PT), derrotado nas eleições, não realizou reuniões de transição com o novo governo e que a nova gestão terá início sem saber da real situação da prefeitura.

Também foram empossados os vereadores Zaca (PTB), que foi eleito presidente da Câmara Municipal, Ceará (PSC), Régis (PEN), Luiz Regional (PRP), Simone Betini (PDT), Edivaldo (PSD), Paulão (PRP), Nego (PSD), Zé Geraldo (PDT), Meirinha (PRP), Daniel Laranjeira (PSD), Gervasio (PT), Eduardo Lippaus (PT), Thiago Mascarenhas (PRB), Clodoaldo (PSC), John Lennon (PT), Frank (DEM) e Ceará do Horto (PSC). O vereador Ananias José Barbosa (PSDB) não tomou posse porque será nomeado secretário de Inclusão Social. Sua vaga será ocupada pelo suplente do partido.