‘Clínica da dor’ ampliará a oferta de atendimento

A Secretaria de Saúde de Hortolândia finaliza a adequação de consultórios para a clínica de tratamento da dor, que funcionará na região central. O local tem 600 metros quadrados destinados aos serviços de saúde, que começam a funcionar neste semestre.

As adequações são realizadas pelo proprietário do imóvel, a pedido da Prefeitura, que receberá o prédio pronto para a mudança. Entre as novidades que serão oferecidas gratuitamente no local, estará o serviço de acupuntura, eficaz no tratamento da dor de diversas origens, como a enxaqueca.

Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

O tratamento será realizado por encaminhamento médico e destinado à pacientes crônicos que já recebem acompanhamento na rede pública de saúde, a exemplo do que já acontece com as sessões de fisioterapia. “Teremos tratamentos complementares para o alívio da dor. Hoje, no Centro de Fisioterapia e Reabilitação já fazemos este trabalho. Mas, nas novas instalações, vamos ampliar a oferta de serviços”, afirma o secretário de Saúde, Lourenço Daniel Zanardi.