Carreta da mamografia chega dia 17 em Hortolândia

Mulheres que residem em Hortolândia poderão fazer, gratuitamente, o exame de mamografia, entre os dias 17 de janeiro e 18 de fevereiro. A prevenção será possível por meio da Carreta da Mamografia do programa “Mulheres de Peito”, uma conquista do prefeito Angelo Perugini (PDT), quando ainda era deputado estadual.

O serviço móvel, fruto de uma parceria do município com o governo do Estado, será instalado nas proximidades do Centro de Especialidades Médicas, região do bairro Green Park.

A ação garantirá atendimento a aproximadamente 1,3 mil mulheres. O local e contato para o agendamento dos exames, será divulgado nos próximos dias pela Secretaria Municipal de Saúde. A carreta tem capacidade para realizar 50 atendimentos diários. Foto: Divulgação/Prefeitura de Hortolândia

Serviço. Os exames serão realizados de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h. Para as mulheres acima de 50 anos não há necessidade de pedido médico de mamografia para a realização do exame nas unidades móveis. Basta levar o documento de identidade e o Cartão SUS (Sistema Único de Saúde).

Pacientes de 35 a 49 anos poderão realizar os exames, mas desde que tenham em mãos um pedido médico, que pode ter sido emitido tanto pela rede pública quanto particular. Também precisam apresentar RG e o Cartão SUS.