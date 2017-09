Cabo da Polícia Militar é morto a tiros em Hortolândia

Foto: Divulgação

Um policial militar foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (4), em Hortolândia. O crime aconteceu na Rua Pedro Pereira dos Santos – antiga 7 –, no Jardim Campos Verdes. O cabo João Eduardo do Prado, de 36 anos, estava de folga e foi atingido por quatro tiros, três deles no abdômen.

Ainda não se sabe as circunstâncias do homicídio. Informações preliminares dão conta de que o policial teria sido abordado por dois suspeitos na rua. Os criminosos teriam efetuado pelo menos dez tiros. Quatro dos disparos teriam atingido o cabo, que chegou a ser socorrido com vida ao Hospital Mário Covas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 11 horas.

O 48º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar) do Interior lamentou o ocorrido por meio de nota enviada pelo setor de comunicação social. “O comandante do 48ºBPM/I manifesta profundo pesar pelo falecimento do cabo João Eduardo do Prado, nesta data e por volta das 11 horas da manhã, vítima de disparos efetuados por criminosos”.