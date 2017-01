Briga de ex-casal termina em agressão em Hortolândia

Um vendedor de 25 anos foi preso depois de agredir e ferir a ex-mulher, de 22 anos, com um corte no pescoço, em Hortolândia. O crime aconteceu na madrugada de domingo (8), no Jardim das Paineiras. Vítima e autor se desentenderam em um bar no cruzamento das Ruas João Blumer e Francisco Castilho.

Guardas municipais estavam em patrulhamento pelo bairro quando se depararam com vendedor J.F.F. Ele confessou aos patrulheiros que havia agredido e machucado a ex-mulher. Os guardas se dirigiram até o endereço e lá foram informados que a vendedora J.C.S. já havia sido socorrida por populares ao Hospital Mário Covas.

LEIA TAMBÉM: Briga entre irmãos termina com um ferido

Foto: Arquivo / O Liberal

Em contato com a vítima, esta afirmou que o ex-marido pegou o celular dela e depois de ver as mensagens, passou a ofendê-la. A vítima disse que o agrediu com um tapa no rosto. O vendedor teria revidado o tapa, porém, carregava um copo, que quebrou no momento da agressão, provocando um corte no pescoço.

A vítima não quis representar judicialmente contra o ex-marido porque não gostaria que ele fosse preso. O vendedor foi apresentado no Plantão Policial, onde o delegado Edson Antônio dos Santos o autuou em flagrante por violência doméstica e lesão corporal.

Porém, diante da vontade da vítima em não representar criminalmente contra o autor bem como não requisitar medidas protetivas, o delegado arbitrou fiança no valor de R$ 1 mil para que o vendedor responda o crime em liberdade. Ele pagou a quantia e foi liberado. A vítima permanece internada.

LEIA TAMBÉM: Mulher é estuprada na frente da filha em Nova Odessa