Bandidos invadiram, na madrugada desta sexta-feira (23), o pátio municipal de Hortolândia, e subtraíram várias motocicletas. Ainda não se sabe quantos veículos foram levados, mas até o momento, a Polícia Militar recuperou 45 motos.

Segundo informações preliminares passadas pela Polícia Civil, após a ação, policiais militares detiveram cinco homens com motocicletas levadas do pátio. Porém, nenhum dos suspeitos foi reconhecido como autor do roubo.

Os cinco estão sendo apresentados nesse momento na delegacia do município, onde devem ser autuados em flagrante por receptação. Policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) estão nas ruas na tentativa de localizar os autores do crime. O pátio ainda contabiliza o número de veículos roubados.