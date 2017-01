Bandidos assaltam banco e levam cerca de R$ 500 mil

Uma quadrilha com quatro homens armados assaltou uma agência do Banco Santander, na manhã desta quarta-feira (18), em Hortolândia, e levou aproximadamente R$ 500 mil. O crime aconteceu por volta das 8h30, na Rua Antônio Fernandes Leite, altura do número 428, no Jardim Rosolem.

Em depoimento à Polícia, o gerente do banco, E.R.J., de 36 anos, disse que ao entrar na agência, foi abordado por dois homens armados com pistolas. A dupla já havia rendido o vigilante L.C.L.N., de 33 anos.

Os criminosos impediram o gerente de travar a porta, mostrando fotos da casa e da família do vigilante, bem como da mulher dele. Eles pegaram as duas armas dos vigias e renderam todas as pessoas que estavam dentro da agência – o número não foi revelado.

Na sequência, outros dois homens, também armados, entraram no banco e se juntaram a dupla. Sem que os bandidos percebessem, o gerente da agência conseguiu acionar a senha de coação. Ele foi levado até o cofre, onde a quadrilha pegou cerca de R$ 500 mil.

Os criminosos fugiram antes da chegada da Polícia Militar. A reportagem tentou falar com o gerente, mas ele disse que não é autorizado pela agência a comentar o crime. O banco foi fechado para atendimento nesta quarta-feira e reabre amanhã.

O roubo foi registrado no 1ºDP (Distrito Policial) para investigação. Até o momento, não há pistas dos assaltantes.