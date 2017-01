Atestado e licença ‘esvaziam’ guarda, diz secretário

Assim que assumiu a Secretaria de Segurança de Hortolândia, o advogado Luís Leite de Camargo foi à sede da Guarda Municipal e levou um susto: do total do efetivo da corporação, de 156 patrulheiros, somente 30 (20%) estavam atuantes no patrulhamento da cidade.

O problema, segundo o relato do responsável pela pasta, está na desmotivação dos guardas, que, na análise dele, fez com que o número de patrulheiros com licenças médicas e também utilizando atestados com frequência chegasse a cerca de 70, o que corresponde a quase metade do efetivo. O objetivo, segundo ele, é colocar 90% dos guardas nas ruas nessa nova gestão.

Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

O secretário relatou que busca um choque de gestão com os guardas, trabalhando na motivação e valorização dos patrulheiros. “Fizemos o acolhimento, estimulo para que eles possam praticar a atividade policial deles, porque essa atividade tem que dar retorno para a sociedade, e temos percebido essa cobrança. Vamos ter cursos de aprimoramento continuado para estarem preparados para essa relação com a comunidade”, afirmou Luís.

Segundo o secretário, não há falta de viaturas e nem de combustível para os veículos, e sim guardas estimulados. A frota atual conta com 10 viaturas de pequeno porte, uma de grande porte, da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), e quatro motocicletas.

“No dia 2 de janeiro a cidade tinha 2 viaturas rodando. Não dá para sair com duas guarnições à noite, é muito pouco. Uma tem que dar respaldo para a outra”, afirmou. Ele relatou que algumas viaturas estavam paradas, receberam manutenção, e já voltaram a rodar.

Para o secretário, quando assumiu, a guarda estava “respirando por aparelhos”. Ele relatou que os guardas afastados por auxílio-doença foram contatados para um melhor acolhimento, para que se recuperem e voltem estimulados.

O secretário disse também que cerca de 20 guardas costumavam apresentar atestados com frequência por falta de vontade de trabalhar, e que essa situação tem mudado. Além dessas baixas, em janeiro, 30% do efetivo tirou férias, o que também prejudicou o funcionamento da guarda.

“Vamos preparar também a mudança no plano de carreira, que é uma das cobranças dos guardas”, explicou Luís Leite. Segundo ele, o prédio da guarda tinha problemas estruturais, mas que os guardas ajudaram com os reparos.

“Eles mesmos fizeram um mutirão para fazer a limpeza da quadra. A sociedade vê policial na rua e acha que ele está preparado, e nós não podemos frustrar a população numa ocorrência de necessidade”, concluiu o secretário.