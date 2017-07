Aposta de Hortolândia é uma das 17 vencedoras

Uma aposta da cidade de Hortolândia foi uma das 17 ganhadoras do prêmio máximo de 15 acertos do concurso 1542 da Lotofácil, em sorteio realizado na noite desta quarta-feira (26), na cidade de Rio Branco, no Estado do Acre. Cada um dos vencedores receberá a quantia de R$ 89.845,56.

Ou outros ganhadores são de Governador Lindenberg (ES), Goiânia (GO), Grão Mongol (MG), Campo Grande (MS), Areia (PB), Recife (PE), Nova Iguaçu (RJ), Cachoeirinha (RS), Sapucaia do Sul (RS), Guarulhos (SP), Ribeirão Preto (SP), Brasília (DF), com dois vencedores, e São Paulo (SP), com três acertadores.

Além destes, 1076 apostas acertaram 14 números, o que dá direito ao prêmio de R$ 623,95, enquanto 22.939 pessoas fizeram 13 pontos e receberão R$ 20 cada uma. A Lotofácil ainda vai pagar R$ 8 a 210.877 apostadores que fizeram 12 acertos e R$ 4 para 997.019 jogos que tiveram 11 pontos.