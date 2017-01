Bauru manda presos para presídio de Hortolândia

Foto: Arquivo / O Liberal

O Complexo Penitenciário Campinas-Hortolândia recebeu cerca de 200 presos de Bauru. A transferência ocorre após a rebelião e a fuga no CPP (Centro de Progressão Penitenciária) da cidade do noroeste paulista, na terça-feira.

O número foi informado pelo Sindicato dos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária ontem. A SAP (Secretaria Estadual da Administração Penitenciaria) confirmou a remoção de presos em unidades do Estado, mas não informou para onde nem quantos.

Segundo o sindicato, os presos chegaram ao CPP de Hortolândia na madrugada desta quarta-feira. A medida preocupa a entidade, já que o centro de progressão tem hoje 39% mais presos do que o número de vagas.

Até segunda-feira, de acordo com informações da Secretaria da Administração Penitenciária, o número de presidiários do CPP era de 1469. A unidade, no entanto, tem capacidade para até 1036.

Na madrugada de terça-feira, dez caminhões chegara ao centro de progressão de Hortolândia por volta das 2h, segundo o sindicato dos agentes, o que elevaria para quase 1,7 mil o número de detentos na unidade. O CPP abriga presos no regime semiaberto, em fase final do cumprimento da pena.

A superlotação preocupa a entidade dos agentes há tempos. Ainda assim, novas transferências vindas de Bauru não são descartadas pelo presidente do sindicato, Antonio Pereira Ramos. "Quanto mais presos, mais há um desconforto em relação à população carcerária, que reflete em todo mundo, não só no agente, mas na sociedade de maneira geral", avaliou. "A situação das cadeias no Estado de São Paulo é preocupante, de extrema fragilidade. O número de presos acima da capacidade é muito alto, e a qualquer momento se pode ter uma rebelião".

Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária afirmou que não fornece informações sobre transferências de presos por questões de segurança, mas confirmou que, por conta da fuga e rebelião desta semana, está prevista a remoção de presos de Bauru para outras unidades de regime semiaberto.

Durante a rebelião ocorrida na terça-feira em Bauru, 152 presidiários fugiram e o prédio onde está instalado o CPP foi depredado. Até a tarde desta quarta-feira, 109 fugitivos haviam sido localizados e recapturados.

Desde o início do ano, cerca de 134 presos morreram nas cadeias do país – 67 deles no Amazonas, 33 na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Roraima, e 26 na Penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. As mortes estão relacionadas a disputas entre facções criminosas.