Após denúncias, homens são presos com arma de uso restrito

Por volta das 9 horas, a PM (Polícia Militar) recebeu denúncia anônima de que um rapaz guardava uma arma em casa, na Avenida Antônio Fernandes Leite, no Jardim Rosolem. No endereço, um apartamento, os soldados foram recebidos pelo suspeito, de 23 anos. Ele autorizou a entrada no imóvel e confessou que guardava uma arma no seu quarto, dentro do guarda-roupa.

No começo da tarde, por volta das 13h50, uma denúncia anônima levou policiais militares até um veículo Uno, na Rua Francisco Glicério, no Jardim Amanda 2. O carro era conduzido por uma jovem de 21 anos, que ficou visivelmente nervosa com a presença dos soldados. No banco do passageiro, havia uma pistola calibre 40 com dois carregadores com 14 munições intactas.

A jovem afirmou que a arma pertencia ao seu ex-marido, um homem de 28 anos. Ele compareceu no local e assumiu a propriedade da pistola, bem como das munições, sendo autuado em flagrante por porte ilegal de arma.

Tanto ele como o rapaz de 23 anos foram apresentados no Plantão Policial de Hortolândia e depois do registro das ocorrências, levados para a cadeia de Sumaré.