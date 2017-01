Agendamento de mamografia começa nesta quarta

As mulheres que quiserem agendar mamografia em Hortolândia podem procurar UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e UFSs (Unidades de Saúde da Família) a partir desta quarta-feira. Os procedimentos serão realizados na Carreta de Mamografia. A expectativa é que sejam realizados 1,3 mil exames.

Os atendimentos serão feitos entre 14 de fevereiro e 18 de março. Podem agendar um horário mulheres a partir dos 35 anos de idade.

Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

As interessadas devem apresentar um documento de identidade com foto e Cartão SUS. Para mulheres com menos de 49 anos é necessário apresentar o encaminhamento médico para a realização do exame.

Já pacientes com mais de 50 anos não precisam de indicação médica. Os exames serão realizados de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h.

A carreta de mamografia é fruto de uma parceria do município com o governo estadual. O local onde o serviço móvel ficará instalado deve ser divulgado nos próximos dias. De acordo com a Secretaria de Saúde, serão realizados 50 exames nos dias de semana e 20 aos sábados.

O exame é importante para detectar precocemente câncer de mama.

“Nosso objetivo é garantir que todas as mulheres de Hortolândia tenham a oportunidade de fazer o exame, gratuitamente. A mamografia é um importante instrumento de prevenção e diagnóstico do câncer de mama. Pode salvar vidas”, afirmou o prefeito Angelo Perugini (PDT).