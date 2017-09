Agenda Verde ajuda a reduzir em 93% casos de dengue

Hortolândia registrou a queda de 93% nos casos de dengue. Desde o início deste ano, a cidade teve 84 casos confirmados da doença. No mesmo período do ano passado, havia 1.149 casos positivos. Segundo a prefeitura, a queda nos casos da doença é resultado dos cuidados com a limpeza urbana como a Agenda Verde – Mutirão de Limpeza e Zeladoria, que tem refletido positivamente no controle do mosquito Aedes aegypti. Com o início da época mais quente do ano, a administração intensifica as ações preventivas, com o objetivo de manter em baixa os registros da dengue e de outras doenças. Foto: Prefeitura de Hortolândia-Divulgação

O mutirão acontece desde março, período desde o qual a Prefeitura já recolheu mais de nove mil toneladas de lixo, entulho e materiais sem serventia, em 77 bairros, atendendo cerca de 56 mil residências. Agora, mais 22 bairros da região do Jardim Nova Europa são atendidos com a Operação Cata Bagulho, que integra a Agenda Verde.

Além da Dengue, o mosquito Aedes aegypti transmite Febre Chikungunya e Zika Vírus, doenças graves que debilitam a saúde e podem causar a morte. Neste ano, são três casos positivos de Chikungunya e um de Zika no município. De reprodução rápida em épocas quentes, o Aedes aegypti encontra situações favoráveis à procriação em recipientes com água parada, limpa ou suja.