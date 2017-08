Advogado pede suspensão de reintegração em conjunto habitacional

O advogado que representa as famílias que ocuparam o Conjunto Habitacional Boa Esperança, em Hortolândia, deve pedir na Justiça a suspensão da liminar que garante reintegração de posse dos imóveis . O advogado Ricardo Luigi Cuconato disse que vai buscar uma conciliação com a prefeitura, buscando um contato maior com a assistência social do município.

As famílias foram informadas oficialmente da reintegração no dia 12 de agosto, e receberam um prazo de cinco dias para saírem voluntariamente. De acordo com Cuconato, ainda não há uma definição se elas devem desocupar os prédios.

De acordo com o tenente do 48° Batalhão da Polícia Militar, Frederico Faria, a corporação recebeu a notificação da ação de reintegração determinada pela Justiça. Ela não deve ocorrer antes do prazo de 30 dias. “Vale lembrar que à Polícia Militar só cabe manutenção e preservação da integridade das pessoas. Quem cumpre a reintegração é o Poder Judiciário através dos oficiais de Justiça”, afirmou o comandante.

