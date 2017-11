Adolescente de 14 anos morre após troca de tiros com a PM

Um adolescente de 14 anos morreu após uma troca de tiros com policiais militares, no Jardim Amanda, em Hortolândia, nesta segunda-feira (20). Ele teria participado de um assalto contra um idoso de 85 anos na companhia de outro rapaz, que conseguiu fugir. Foto: Arquivo / O Liberal

De acordo com a PM (Polícia Militar), por volta das 17h30, eles foram chamados na Rua Casemiro de Abreu, no Jardim Amanda, onde teria adolescentes armados. No local, se depararam com um veículo modelo Clio aberto e ligado. O dono do carro, um homem de 85 anos, se aproximou dos policiais e disse que momentos antes havia sido assaltado por dois rapazes armados com um revólver.

Os criminosos, de acordo com a vítima, o abordaram no momento em que ele guardava o veículo na garagem. Eles anunciaram o assalto e mediante ameaça com uma arma, levaram o carro. Ainda segundo o idoso, logo depois, os suspeitos abandonaram o automóvel e entraram em uma mata nas proximidades.