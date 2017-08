Acidentes matam duas pessoas na Rodovia dos Bandeirantes

Dois acidentes envolvendo carretas na Rodovia dos Bandeirantes deixaram dois mortos na noite de quinta-feira na região. Um homem morreu na altura de Hortolândia após ser atropelado e um motociclista morreu após bater contra a traseira de um veículo, na altura da cidade de Campinas.

De acordo com o soldado Cabral, da Polícia Militar Rodoviária, Reinaldo Ribeiro de Moura foi atropelado por volta das 19h15 após tentar atravessar a rodovia, na altura do km 108, sentido interior, em Hortolândia. Uma carreta com placas de Goiás tentou desviar mas acabou atingindo-o. Reinaldo morreu na hora. Momentos depois um motociclista atingiu a mochila de Reginaldo, que ficou caída na pista. O motoqueiro teve apenas ferimentos leves.

Por volta das 19h40, no km 88, sentido Capital, na altura de Campinas, o motociclista Fernando Roberto Brito bateu contra a traseira de uma carreta. O motorista do veículo não parou e não foi localizado. Fernando também morreu na hora. A faixa 3 da pista foi fechada e liberada às 00h07, de acordo com a concessionária Autoban.