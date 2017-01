Acessa São Paulo do Jardim Amanda volta a funcionar no dia 30

Os serviços oferecidos pelo programa Acessa São Paulo, que funciona em uma galeria na Avenida Brasil, no Jardim Amanda, em Hortolândia, foram suspensos nesta sexta-feira (13). Segundo a Administração Municipal, a medida foi necessária em função da mudança de prédio. Foto: Divulgação

As atividades serão retomadas no dia 30 deste mês já no novo espaço, que fica no Setor Cultural “Arlindo Zadi”, localizado na Rua Graciliano Ramos, nº 298, também no Jardim Amanda. “O objetivo é oferecer um espaço mais adequado para os usuários”, traz a nota enviada para a imprensa. De acordo com a Prefeitura, a mudança trará uma economia mensal de R$ 3.409,71, valor correspondente ao aluguel do imóvel onde o programa funcionava.

LEIA TAMBÉM: Destino político de Hortolândia será conhecido até o dia 19 de dezembro

Por meio do programa, os usuários têm acesso gratuito à internet, e assim, podem criar conta de e-mail, acessar redes sociais, fazer agendamento de RG e CNH (Carteira Nacional de Habilitação), cadastro e resgate da Nota Fiscal Paulista, cursos on line, imprimir 2ª via de contas e boletos, currículos e atestados de antecedentes criminais e consulta de multa de veículos. O Acessa São Paulo é um programa estadual de inclusão digital.