18 bairros de Hortolândia ficam sem água nesta quinta

Dezoito bairros de Hortolândia ficaram com o abastecimento de água comprometido nesta quinta-feira (22), em razão de um problema causado pelas chuvas de quarta (21). Segundo a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), a estrutura da rede de distribuição cedeu, o que ocasionou o rompimento da tubulação.

A companhia suspendeu o fornecimento no período da manhã e iniciou uma manutenção emergencial, que terminou à tarde. De acordo com a concessionária, a normalização do abastecimento ocorre de forma gradual. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Os bairros afetados pela situação foram Chácara Fazendo do Coelho, Jardim do Lago, Jardim Lírio, Jardim Nossa Senhora da Penha, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Jardim Nossa Senhora de Lourdes, Jardim Paulistinha, Jardim Ricardo, Jardim Rosolen, Jardim São Benedito, Jardim Santa Cândida, Jardim Santa Izabel, Jardim Santo Antonio, Jardim Sumarezinho, Jardim Viagem, Núcleo Santa Izabel, Vila Ipê e Santa Esmeralda.

No fim da tarde, em nota, a Sabesp pediu desculpas à população pelos transtornos.