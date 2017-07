11ª Conferência Municipal de Assistência Social será nesta quinta-feira

O tema deste ano é “Garantia de direitos no fortalecimento do SUAS (Sistema Único de Assistência Social)”. Serão discutidas propostas e sugestões apresentadas pela população nas quatro pré-conferências, realizadas em junho. De acordo com a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, essas propostas, se aprovadas, serão levadas para a Conferência estadual, que será realizada entre agosto e setembro deste ano.

A programação da Conferência tem início no período da manhã com palestra ministrada por Lúcio Locatelli Junior. Já no período da tarde, haverá quatro grupos de discussões, divididos pelos eixos temáticos: A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais; gestão democrática e controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS; acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais; a legislação como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais.