Zoo oferece curso para crianças de 8 a 12 anos

O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco”, em Americana, realiza entre os dias 17 e 20 de janeiro o curso de férias chamado “Feras de Férias no Zoo”, com atividades entres 8h30 e 12h e com inscrições que começam já nesta quarta-feira (4), no próprio parque. Ao todo, serão 40 vagas disponíveis para crianças com idade entre 8 e 12 anos. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Segundo informações da prefeitura, neste ano o curso tem como tema a preservação ambiental, abordando questões como o papel de cada pessoa no ambiente, importância dos zoológicos como instituição de conservação e outros mais.

Segundo a bióloga Silvia Maria de Campos Machado, do Parque Ecológico, o objetivo é mostrar aos alunos que o local faz mais do que apenas manter animais em exposição e conscientizar as crianças sobre sua importância na preservação ambiental.

“Desta forma, pretendemos trabalhar com essas questões que vão além de simplesmente mostrar os animais que mantemos em cativeiro, mas como nossas ações, além do trabalho com os animais, podem contribuir para a conservação da natureza, objetivo principal dos zoológicos atualmente”, explicou.