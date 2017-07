VPT renova a frota e adquire mais 18 ônibus

Todos estarão aptos para circular no momento em que a prefeitura encerrar a vistoria da parte renovada da frota. O usuário, segundo a própria direção, ganha veículos confortáveis e dignos.

A VPT (Viação Princesa Tecelã), que assume nesta terça-feira as 22 linhas que eram operadas pela VCA depois da intervenção no sistema determinada pelo Executivo, está substituindo 18 veículos de sua frota. Os carros estão na garagem da concessionária, sendo equipados para a bilhetagem eletrônica, prontos para receber pintura, adesivação e plotagem (desenhos em grande formato).

Com a renovação anunciada nesta segunda-feira, a VPT vai tirar os seis ônibus antigos de circulação e compensar a retirada, da frota, dos quatro carros apreendidos. Os novos veículos, segundo apurou a reportagem, têm idade média de três anos, e estão aptos a serviu o sistema por mais uma década.

Os ônibus novos são equipados com dispositivo de acessibilidade e seguem normas internacionais para a baixa emissão de poluentes. Todos eles contam com um sistema moderno de queima de combustíveis e lançam número reduzido de partículas no ar.

LEIA TAMBÉM: Evento vai oferecer serviços veterinários gratuitamente

Dos 18 novos ônibus, segundo a VPT, cinco foram vistoriados e aprovados pela prefeitura ainda na quinta-feira, dia 20. No mesmo dia, a empresa protocolizou o pedido de vistoria dos outros 13. A empresa ainda precisa regularizar sua situação fiscal. A VPT, no caso, tem uma dívida de R$ 594,2 mil com o Município, por conta de ISS não recolhido.