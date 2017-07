VPT confirma contratação dos 180 demitidos da VCA

A VPT considera que, apesar da surpreendente intervenção cautelar da prefeitura na segunda-feira, existe uma estrutura suficiente para atender aos usuários de todo o sistema. Na terça, a empresa colocou 30 ônibus nas ruas e outros 16 entram em circulação nesta quinta-feira. Toda a frota, segunda a nota, conta com sistema GPS e acessibilidade com rampa para cadeirantes. Além disso, câmeras de monitoramento serão instaladas em todos os veículos para maior segurança dos passageiros.

Em nota oficial, a VPT confirmou que a contratação dos trabalhadores foi acertada em reunião com o Sindicato dos Condutores e representantes da própria prefeitura. De acordo com a direção, o funcionário que chega vai passar por treinamento especial para trabalhar “nos padrões de atuação e conduta determinados pela empresa”. Foto: Rogério Verzignasse / O Liberal

A direção da VPT (Viação Princesa Tecelã), que assumiu todas as linhas do transporte público urbano de Americana, informou nesta quarta-feira que vai contratar todos os funcionários demitidos pela VCA (Viação Cidade de Americana), concessionária notificada pela prefeitura a deixar o sistema por manter uma dívida milionária com o erário e não cumprir o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) que, desde o ano passado, a obrigava a renovar a frota e investir na modernização da infraestrutura se serviços. No total são 180 trabalhadores.

A decisão da VPT, de contratar os ex-funcionários da VCA, ratificou o que o Sindicato dos Condutores anunciou na véspera que para operar 22 novas linhas, a concessionária precisa de motoristas e cobradores experientes, que conhecem os itinerários.

RESCISÃO

Os 180 funcionários desligados da VCA estiveram reunidos em assembleia na garagem da empresa, na manhã desta quarta-feira, foram informados que terão todas as suas verbas rescisórias pagas. A diretoria da empresa assume que não tem dinheiro em caixa para quitar os compromissos à vista, mas se comprometeu em parcelar indenizações. Os valores serão calculados individualmente e a primeira parcela deve ser paga em 30 dias. O número de parcelas será definido em reuniões com cada funcionário.

O advogado do sindicato, Eduardo Cabral Ribeiro, informou que a VCA está em dia com o pagamento dos salários e dos benefícios. A empresa, segundo Ribeiro, admite que há atraso no recolhimento do FGTS, mas que situação será regularizada com as homologações.

Os detalhes rescisórios foram definidos ainda na noite de terça. A reunião que terminou depois das 23 horas ficou acertado que todos os funcionários seriam orientados a entregar a carteira de trabalho e já se apresentarem como candidatos às vagas abertas pela empresa que assumiu o sistema. Só não devem se apresentar à VPT funcionários que não têm interesse em continuar no sistema.