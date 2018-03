Voluntários plantam 3 mil mudas na Gruta Dainese

Cerca de 300 voluntários participaram do plantio de 3 mil mudas de árvores nativas em uma área degradada da Gruta Dainese, em Americana, neste sábado (24). A iniciativa foi da Suzano Papel e Celulose em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Americana, a ONG Amigos da Gruta e a empresa Ecotec.

Entre os voluntários estavam colaboradores da unidade da Suzano, localizada entre Americana e Limeira, seus familiares, prestadores de serviço e membros da comunidade local. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Elisabete Pagliusi, coordenadora do voluntariado da Suzano, explicou que o maior propósito era o engajamento dos voluntários na ação, para promover a consciência ambiental e fazer a diferença.

“Hoje, nosso objetivo nada mais é do que inspirar as pessoas para esse movimento de transformação social e, dentro do voluntariado, um dos eixos de atuação é plantar o cuidado, o que reforça cada vez nosso compromisso com o meio ambiente”, explicou Elisabete. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Para o secretário de Meio Ambiente, Odair Dias, a iniciativa é um exemplo a ser seguido. “Se todas as empresas, indústrias, comércio e comunidade seguirem esse exemplo nós teremos um ambiente muito mais preservado”, disse.

A voluntária e motorista Cleodir Santana, de 51 anos, sempre se preocupou em preservar o meio ambiente. “Já faço diversas ações em casa para economizar água e fazer parte desse projeto da Suzano é gratificante. Esta é a segunda vez que me inscrevo como voluntária”, contou. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A iniciativa faz parte de uma campanha da Suzano que promovia o plantio de uma semente a cada curtida que uma postagem sobre o assunto recebia nas redes sociais. No total, já foram mais de 20 mil sementes e centenas de mudas plantadas em ações em São Paulo, Maranhão, Espírito Santo e Bahia. Em outubro, segundo a coordenadora, mais duas mil mudas devem ser plantadas na Gruta.