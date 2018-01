Vizinhos reclamam de sujeira e escorpiões em terreno

Quase 11 meses após o incêndio que destruiu o supermercado Walmart, uma das maiores ocorrências da história de Americana, moradores vizinhos ao terreno onde existia a loja reclamam da situação do local, que acumula alguns materiais do mercado, água empoçada e mato alto. Esse cenário, de acordo com eles, tem atraído escorpiões e até cobras-cegas para as casas, deixando a população apreensiva.

A reportagem do LIBERAL esteve na Rua Fonte da Saudade, que seria a rua de cima do Walmart, e constatou bastante mato nascendo nas calçadas, além de alguns pedaços de madeira descartados irregularmente. Nos bueiros, outro problema. Havia mato e outros materiais obstruindo o curso da água, e isso, segundos os moradores, provocou alagamentos na via durante as chuvas mais fortes nas últimas semanas. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“O pessoal todo aqui comenta que tamparam as galerias de água, a água vem lá da Avenida Cillos e desce, e em vez de entrar na boca de lobo e passar por baixo do terreno do mercado e cair lá na Avenida Brasil, está voltando. Conforme ela está voltando, está empesteando de escorpião e até cobra cega, aí os bichos estão entrando dentro das casas”, reclamou o corretor de imóveis Cícero Bezerra de Alencar, de 34 anos, que mora no local.