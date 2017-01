Vítimas de acidente com ônibus pedem indenização de R$ 300 mil

Foto: Edgar Pequeno Pinheiro e Tatiane Vaz dos Santos Pinheiro / Divulgação

Três vítimas de um acidente envolvendo um ônibus da VCA (Viação Cidade de Americana) entraram na Justiça pedindo indenização por danos materiais e morais, que totaliza R$ 300 mil. No acidente, que aconteceu na Avenida Afonso Pansan, na Vila Bertini, em junho do ano passado, um ônibus da empresa passou pela avenida batendo em veículos e atropelando as pessoas que estavam ajudando um casal cujo carro havia caído no canteiro central. Uma criança de 5 anos estava no local, mas não ficou ferida.

No dia do acidente, que ocorreu por volta das 22h30 de um domingo, cinco pessoas ficaram feridas quando um ônibus da VCA atingiu um veículo que estava parado. Segundo consta na ação, o aposentado J.R.O. teve a perna quebrada e precisou ficar internado no hospital. Ele permaneceu seis meses de cama. Hoje o aposentado perdeu a força na perna e, em função disso, sua autonomia, deixando de exercer trabalho autônomo para complementar a renda familiar.

LEIA TAMBÉM: PAT divulga novas vagas de emprego

Sua esposa, a dona de casa A.I.S.O., teve a perna prensada e precisou passar por diversas cirurgias, ficando acamada por mais de três meses. Além disso, ela sofreu abalos emocionais e psíquicos. Por conta do acidente, ela deixou de fazer trabalhos de faxina que realizava. Cada um pediu uma indenização de R$ 110 mil.

Já o metalúrgico A.L.C., sobrinho do casal que foi ao local do acidente para ajudá-los, sofreu lesões na perna direita e precisou ficar afastado do trabalho por 30 dias. Ele solicitou à Justiça uma indenização de R$ 80 mil por conta dos danos sofridos.

Em nota, a VCA disse que não foi citada nas ações, mas que a empresa adota a política de não comentar assuntos que estão em tramitação judicial. O motorista do ônibus foi condenado, em audiência realizada em novembro do ano passado, a depositar um salário mínimo para uma entidade assistencial, em substituição a detenção.

LEIA TAMBÉM: Banco de Sangue pede doações de três tipos sangúineos

ACIDENTE

Na hora do acidente, chovia forte, atrapalhando a visibilidade, segundo os envolvidos. O fusca conduzido pelo aposentado J. R. O. tombou em uma valeta e caiu no canteiro central. Além do condutor, a esposa dele e o neto de 5 anos do casal estavam no veículo. Um motorista que passava pela avenida parou para ajudar, e um pedestre utilizou uma lanterna para iluminar o local. Pouco depois, o sobrinho do casal foi chamado e chegou até o acidente. Enquanto aguardavam o guincho, um veículo foi atingido por um ônibus da VCA, que por sua vez bateu em outro carro que estava parado e acertou as vítimas, que alegaram que o motorista estava correndo. À época, ele afirmou ao LIBERAL estava a no máximo 50 km/h.