Vítima de furto detém suspeito e recupera pertences

Um aposentado de 66 anos que teve dinheiro e pertences furtados de dentro do carro, em Americana, conseguiu deter o suspeito e ainda recuperar o que havia sido levado. O caso aconteceu por volta das 17 horas desta terça-feira (25), na Rua Itacolomi, no Jardim Ipiranga.

Policiais militares foram chamados para atender uma ocorrência de furto em frente a um açougue da Praça do Jardim Ipiranga. Quando chegaram no local, se depararam com o suspeito, um servente de 35 anos, detido pela vítima.

O aposentado afirmou aos policiais que o homem havia entrado no seu carro e furtado um saco de moedas e cerca de 20 DVDs. Os soldados revistaram a mochila do suspeito e encontraram R$ 5,90 em moedas e as mídias.