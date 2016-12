Um balanço feito pela Biblioteca Municipal de Americana mostra que, nos últimos 20 anos, a visitação diária no local caiu 83%. De acordo com o responsável pela biblioteca, o orientador cultural Leonardo Luciano, no final da década de 90, cerca de 1,2 mil pessoas frequentavam diariamente o prédio da Praça Comendador Müller, na região central da cidade. Atualmente, as visitas não passam de 200.

Apesar de o número soar negativo, o índice continua sendo o dobro da visitação recebida em cidades do mesmo porte, avalia Leonardo. Para os funcionários da biblioteca, a maturidade e a especialização dos frequentadores aumentaram. “As crianças a gente só vê por aqui nas férias, quando os pais têm tempo de trazer”, comenta o orientador.

Enquanto há duas décadas o local vivia abarrotado de alunos buscando informações para pesquisas escolares, hoje, o público é composto por mulheres, segundo o “raio-x” da biblioteca, principalmente as que estão entrando no mercado de trabalho. “Elas costumam trabalhar no Centro, principalmente no comércio, e, por isso a biblioteca é de acesso fácil a elas”, conta Leonardo. “Hoje, o nosso forte é literatura. Os romances têm bastante saída”. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A vendedora Elisabete Dario, de 54 anos é uma das “clientes fiéis” da biblioteca de Americana. A cada dois dias a leitora “devora” dois exemplares, hábito que a deixou conhecida pelos servidores. E vai acompanhada. “Levo minhas filhas junto porque gosto dos livros que têm lá, são diversificados”, explica. Para ela, o fácil acesso compensa o alto preço cobrado nas livrarias.

Para o responsável pela biblioteca, não foi apenas o Google que afugentou os estudantes das prateleiras. Leonardo cita que a dificuldade para se estacionar nos arredores do prédio e insegurança atrapalham. “Os pais já não deixam mais os adolescentes virem sozinhos na praça [Comendador Müller]. Hoje temos muitos moradores de rua aqui e usuários de droga”, acrescentou.

Por outro lado, os moradores de rua impulsionam ao menos um índice da instituição: o acesso à internet. “Eles são os maiores frequentadores da nossa sala de informática, disparado. Onde mais eles poderiam acessar gratuitamente?”, comenta Leonardo.

O extravio de livros não é algo que tira o sono do orientador cultural da Biblioteca de Americana. Leonardo Luciano diz que, em média, os atrasos na entrega não passam de três dias e os “sumiços” nem são calculados por serem considerados irrisórios. “Certa vez, um leitor voltou após anos e devolveu um livro. Descobrimos que ele tinha passado um tempo preso e estava arrependido. Entre as coisas que ele disse ter deixado a consciência pesada era o hábito de furtar livros aqui de dentro, colocar nas calças e revender para sebos como uma forma de complementar a renda”, contou o orientador.

Heloísa Matos Lins, professora da Faculdade de Educação da Unicamp, diz que para “sobreviver”, as bibliotecas públicas precisariam passar por um processo de reformulação tanto arquitetônica como cultural. “As bibliotecas têm feito pouco e costumam ter uma forma muito obsoleta de recepção. Os espaços que antes eram só de leitura podem virar espaços de discussão, uma forma de escutar estes leitores”, explicou.