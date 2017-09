Vigilância confirma morte por doença meningocócica

A Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou que o garoto Erick Prado Paschoal, de 10 anos, morreu em função de doença meningocócica. O Instituto Adolfo Lutz enviou o resultado do exame nesta segunda-feira (3), informando que a morte foi decorrente de doença meningocócica causada pela bactéria Neisseria meningiditis – sorogrupo C, mais conhecida como meningococo C.

Erick morava no Jardim Primavera, em Americana, e estudava no Ciep Professor Octávio Cesar Borghi, no bairro Cidade Jardim. Segundo a Vigilância Epidemiológica, foram realizados todos os procedimentos de prevenção e controle junto às pessoas que tiveram contatos íntimos prolongados com a criança – no caso, os familiares de Erick, que foram medicados com o antibiótico Rifampicina. Foto: Reprodução-Facebook

Os profissionais do Ciep foram orientados a observarem possíveis sintomas pelos próximos 30 dias.”Importante destacar que apesar da ocorrência do caso, as aulas no CIEP não precisarão ser suspensas, já que se trata de um caso isolado sem qualquer evidência de surto.