Vestibular da Fatec será aplicado neste domingo

O vestibular será composto por 54 questões de múltipla escolha com conteúdo do ensino médio – Biologia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Química e Português – e uma redação.

A prova terá duração máxima de cinco horas, e o gabarito será divulgado ainda no domingo, às 18h30, no site www.vestibularfatec.com.br.

A Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Americana realiza, neste domingo, o vestibular para selecionar os candidatos às 460 vagas em cursos gratuitos oferecidos no segundo semestre de 2017. O exame começa às 13 horas e a orientação é que os vestibulandos cheguem com antecedência ao local.

O resultado será divulgado no dia 20 de julho, e as inscrições da primeira chamada devem ser realizadas entre entre os dias 24 e 25 do mesmo mês.