O vereador Celso Zoppi (PT), relator da CEI (Comissão Especial de Inquérito) que investiga vendas de sepulturas no Cemitério da Saudade, protocolou nesta terça-feira cópia do relatório final da comissão, tanto no Ministério Público da cidade, como na Polícia Civil e prefeitura. Além de sugerir fraude na comercialização, o documento também aponta falsificações, peculato, enriquecimento ilícito, além de estelionato e formação de quadrilha. Dezesseis pessoas, entre servidores públicos e empreiteiros, são apontados como suspeitos de terem arquitetado as vendas proibidas, entre 2008 e 2014 e lesado ao menos 250 pessoas no período. Foto: Dener Chimeli / O Liberal

Para o relator, apesar da “manobra para arquivar o relatório na câmara”, as apurações não ficarão sem respostas. Graças a um pedido de vistas do vereador Paulo Chocolate (PR), o documento não chegou a ser votado pelos parlamentares e foi remetido ao arquivo da instituição. “A manobra funcionou para arquivar aqui [câmara], mas o pedido de providências é o mesmo. Esses três órgãos que foram notificados podem ajuizar ação e dar prosseguimento neste assunto. Existe uma série de anexos neste relatório que dá respaldo para o promotor, delegado e até mesmo para o prefeito em aprofundar as investigações. Cada um deve adotar o seu critério”, explicou o petista.

Entre as conclusões que são apontadas pela comissão está o estabelecimento de uma “rotina criminosa” pelos servidores, caracterizada pelos pagamentos em dinheiro vivo, com o objetivo de dificultar investigações. “Restam, portanto, evidentes e fortes indícios de que uma organização criminosa foi instalada na administração do cemitério municipal para ‘vender’ o que não poderia ser objeto de negociação, por ferir frontalmente os ditames legais vigentes, com claro objetivo de obter vantagens indevidas, locupletando de modo ilícito seus integrantes”, traz o documento. “O descumprimento à lei que veda qualquer forma de comercialização das sepulturas é, por si só, bastante para incriminar os responsáveis, seja no âmbito penal, seja por evidente improbidade administrativa. Há indícios robustos de enriquecimento ilícito e lesão ao erário”.

O documento, que entrou no Ministério Público como uma representação, deverá ser investigado pelo promotor de Justiça, Sérgio Buonamici, que já recebeu denúncias de vendas isoladas ao longo do ano.