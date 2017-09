Vereadores pedirão reunião com Omar para tratar das demissões de probatórios

O grupo compareceu à sessão da Câmara nesta quarta e se reuniu com os parlamentares. O clima esquentou e houve bate-boca entre alguns vereadores e a população. O presidente da Casa, Dr. Alfredo Ondas, chegou a se exaltar ao pedir ordem na reunião, e ao ter seu trabalho questionado, o vereador Thiago Brochi (PSDB) rebateu e deixou a sala antes do encaminhamento.

Pressionados por um grupo de professoras e mães de alunos da rede municipal, os vereadores de Americana decidiram nesta quarta-feira que tentarão marcar uma reunião com o prefeito Omar Najar (PMDB) para tratar das demissões de servidores em estágio probatório e seus reflexos, sobretudo no Ciep Milton Santos, na Praia Azul.

Entre os relatos apresentados pelas mães e professoras estavam os de falta de professores, de alunos deixados no pátio da escola sob supervisão do inspetor, entre outros problemas causados pela ausência das profissionais exoneradas. Elas disseram que procuraram o Ministério Público, e que foram orientadas a procurar os vereadores.

A representante do Conselho Escola-Comunidade, Solange Alves Melo, foi uma das que reclamou da situação. “É muita dificuldade que a gente encontra, os pais estão levando as crianças para a escola e não tem professor, a criança chega lá esperando sua professora, e não está lá, ficam das 7h ao meio dia esperando no pátio”, afirmou nesta quarta.

Diante das reclamações, o vereador Odir Demarchi (PR) se ofereceu para tentar uma reunião com o prefeito e quatro representantes do grupo que esteve na Câmara, enquanto o vereador Wellington Rezende (PRB) apresentará um requerimento sobre a situação atual.

O prefeito Omar Najar afirmou nesta quarta-feira que os substitutos dos professores demitidos do Ciep da Praia Azul estavam todos escolhidos e escalados para o trabalho nas salas de aula, mas eles não apareceram. O prefeito espera relatório da Secretaria de Educação com as justificativas das faltas. Segundo Omar, se a escala não foi feita, a secretária Juçara Florian será punida.