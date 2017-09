Vereadores passam a pagar por km com carro oficial

A partir deste mês, os vereadores de Americana passarão a ter os valores referentes ao uso dos carros oficiais da câmara incluídos nos gastos. A mudança ocorreu por determinação da Mesa Diretora e visa dar mais transparência às despesas com combustível. A cada mês será calculado quantos quilômetros cada parlamentar rodou e o montante fará parte do gasto do gabinete, sendo que o limite – incluindo despesas com material de escritório, por exemplo – é de R$ 24 mil por ano. Caso o parlamentar exceda esse teto, tem que repor do próprio bolso o valor ultrapassado.

De acordo com o ato da Mesa Diretora, ao invés do uso livre do carro, sem discriminação de gasto por vereador, como ocorria antes, será cobrado de cada parlamentar a quantidade de quilômetros rodados. O valor terá variação conforme o preço do combustível, mas deve ficar na casa dos R$ 0,35 por quilômetro.

Segundo o presidente da Câmara, o vereador Alfredo Ondas (PMDB), os gastos ficarão disponíveis no site da câmara junto das demais despesas do gabinete.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“A medida é para aferir com mais precisão em relação àquele vereador que realmente está usando mais o serviço de transporte da câmara. Fica computado no gasto do gabinete as frequentes saídas que eles têm com o veículo oficial da casa. Nada mais justo que trazer o gasto real que está sendo proporcionado pela ação legislativa”, afirmou Ondas.