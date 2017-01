Vereador quer discutir ‘lei do rojão’ na Câmara Municipal

Depois de dois projetos proibindo fogos de artifício, a Câmara de Americana recebeu nesta sexta-feira um pedido de audiência pública para o debate sobre o assunto. Além dos dois vereadores que apresentaram propostas praticamente idênticas, agora Gualter Amado, o Gualter da Himatel (PRB), foi o autor do pedido de discussão oficial, que deve atrair os grupos de pessoas favoráveis e contrárias a uma possível “Lei do Rojão”.

O debate sobre o assunto em Americana deve opor grupos de protetores da causa animal a instituições e entidades que promovem eventos no município. Ao menos dois eventos na cidade são marcados pela queima de fogos de artifício. A abertura da Festa do Peão e a celebração simultânea da Igreja Batista do Caminho, que em 2016 fez um foguetório simultâneo em 170 pontos da cidade.

Um dos organizadores da Festa do Peão, Beto Lahr disse que lamentará se a lei for aprovada e impeça a abertura tradicional do evento. “Seria uma judiação acabar. Nosso foguetório é feito com toda a segurança e precaução. Quem vai perder com isso, caso ocorra, é a população”, disse. Foto: Arquivo / O Liberal

O argumento de Gualter para que haja a audiência é a necessidade de reunir as diferentes frentes envolvidas no tema. “Sendo um assunto de extrema importância popular (…) e que envolve várias entidades, órgão municipais, e até mesmo a economia (…), esse parlamentar ,preocupado com a repercussão e consequências acerca da proibição dos fogos de artifício no nosso município, requer a opinião da população sobre o tema”, diz o projeto.

A audiência, caso aprovada, ocorreria em 14 de fevereiro e não teria a convocação de qualquer autoridade. A proposta do parlamentar é que todos os interessados no assunto possam comparecer para o debate.

Multa

Na quinta, os vereadores Maria Giovana Fortunato (PC do B), primeiro, e Guilherme Tiosso (PRP), em seguida, protocolaram, com horas de diferença o projeto que proíbe os fogos de artifício na cidade. As propostas se diferenciam pelo valor da multa e pela destinação.

Enquanto a vereadora do PC do B sugere multa R$ 471, direcionada ao Fundo Municipal de Saúde, Tiosso propõe R$ 500, recurso que seria investido na divulgação da proibição e em defesa de causas animais.

O argumento de Giovana se refere à segurança do ato de soltar fogos, aos problemas de saúde que os ruídos podem gerar nas pessoas e no incômodo causado aos animais. O texto de Tiosso trata exclusivamente da causa animal.

Outro

Depois da repercussão do tema em Americana, a Câmara de Santa Bárbara d’Oeste recebeu uma proposta similar do vereador Celso Ávila (PV) e também discutirá o assunto no retorno das reuniões.