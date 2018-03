Verba de R$ 5 mi será utilizada para equipar anexo do Hospital Municipal

O Ministério da Saúde publicou portaria autorizando o repasse de R$ 5 milhões para compra de equipamentos para o novo pronto-socorro do anexo do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. O documento garante o envio da verba, que será utilizada para compra de mais de 70 itens diferentes, entre mobiliário, veículos, computadores, e equipamentos cirúrgicos bastante caros. Agora, a prefeitura precisa articular com a União a abertura de licitação.

A maior parte do caminho até a chegada desses recursos já foi percorrida. A articulação iniciou com um pedido feito pelo deputado estadual Cauê Macris (PSDB), durante a visita do presidente Michel Temer a Americana, em dezembro. De lá para cá, coube ao deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), o acompanhamento da questão em Brasília.

“Teve uma burocracia danada para trabalhar isso. A prefeitura tinha que fazer toda a relação das necessidades. Ela chegou no fim do ano passado e não daria tempo de entrar no orçamento deste ano. Falei com o ministro e ele disse que ia tentar aproveitar toda a parte técnica encaminhada. Ontem (Quarta-feira), estive no ministério e ele assinou a portaria. Foi uma vitória muito grande, porque o pronto-socorro será inaugurado em condições dignas à população”, relatou Vanderlei.

Os equipamentos a serem comprados serão utilizados no anexo do HM, que teve as obras retomadas em novembro do ano passado, com verbas de R$ 2,6 milhões do Estado. A previsão é que a unidade seja terminada em novembro deste ano.

A relação de equipamentos necessários para o pronto-socorro tem itens sofisticados e de preço elevado, como aparelhos de raio X, que passam dos R$ 120 mil, aparelho de anestesia, no valor de R$ 142 mil, arco cirúrgico, que custa R$ 364 mil. Há também outros com menor preço, mas que serão comprados em grande quantidade, como as camas hospitalares, de R$ 5 mil cada – serão 99 unidades, num total de R$ 495 mil –, e ventiladores pulmonares, que serão 10, custando R$ 80 mil cada um. Ao todo, serão comprados 1.345 unidades destes 70 itens.