Rua do Carpinteiro receberá recape

O contrato de serviços prevê fresagem e aplicação de massa asfáltica compactada, com as adequações necessárias nas redes de água e esgoto, e da sinalização de solo.

A Prefeitura de Americana conta com recursos do governo estadual para executar a recuperação asfáltica da Rua do Carpinteiro, via estratégica para o tráfego de veículos no Distrito Industrial Werner Plass. A verba – R$ 300 mil – foi obtida por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Chico Sardelli (PV). A estimativa é que dentro de sete dias, o prefeito Omar Najar (PMDB) deva assinar a ordem de serviço para início das obras.

A situação da Rua do Carpinteiro – como as outras vias do bairro – piorou muito com o tráfego intenso de veículos de carga. A via – com 500 metros de extensão – concentra o fluxo de veículos devido à instalação de diversas indústrias no local. A rua, tomada por galpões industriais e depósitos e é passagem obrigatória para o motorista que adentra o bairro desde a Avenida Nossa Senhora de Fátima.

No final de março deste ano, a prefeitura anunciou o início das obras de recapeamento em ruas e avenidas que se encontram em situação crítica. O organograma traçado pela Secretaria de Obras previa a recuperação de 106 vias. O serviço iria consumir recursos da ordem de R$ 31,9 milhões. As obras seriam executadas por etapa, de acordo com a entrada de recursos.

A verba inicial de R$ 700 mil para o primeiro projeto foi usada na recuperação da Avenida Campos Salles, que concentra trânsito pesado e se encontrava em condições péssimas. As outras vias, segundo a declaração de Omar, serão recuperadas quando houver arrecadação.