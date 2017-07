Vendedor é baleado na perna em tentativa de homicídio

Um vendedor ambulante de 47 anos, morador do Parque das Nações, em Americana, foi baleado na noite deste domingo (9), na Rua Orlando Dei Santi, no bairro Campo Limpo. Segundo uma testemunha, o autor estava em uma moto, usava capacetes e óculos escuros. A tentativa de homicídio foi registrada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e será investigada pelo 3ºDP (Distrito Policial). Foto: Arquivo / O Liberal

O crime aconteceu por volta das 20h50. De acordo com uma estudante de 18 anos, que presenciou a tentativa de homicídio, o autor se aproximou da vítima, que conversava com uma mulher, o atingiu com um tiro e fugiu em uma moto preta. Aos guardas municipais que atenderam a ocorrência, a jovem disse que não houve discussão antes nem depois do disparo.

Quando os patrulheiros chegaram no local, o vendedor ambulante já estava sendo socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. Ele foi levado para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.