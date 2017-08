Vendas têm crescimento de 3% no Dia dos Pais

As vendas do comércio na semana do Dia dos Pais em Americana cresceram 3% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana). O resultado foi comemorado pela entidade, que vê no aumento um sinal da retomada da economia.

A Acia havia previsto um incremento de 2% nas vendas, expectativa que foi superada segundo a pesquisa por amostragem realizada nesta segunda-feira pela entidade.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

De acordo com os lojistas ouvidos pela associação, o resultado foi obtido ao longo da semana e se somou ao sábado, quando as lojas funcionaram até as 18 horas e registraram movimento intenso.