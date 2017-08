Velório deve começar às 16h na Saudade

Foto: Arquivo - O Liberal

O velório do ex-prefeito de Americana, Ralph Biasi, será realizado no Cemitério da Saudade, em Americana e está previsto para começar às 16h desta sexta-feira (4), de acordo com informações divulgadas pela prefeitura. O corpo deve ser cremado em Campinas neste sábado (5). O prefeito Omar Najar (PMDB) decretou luto oficial de três dias pelo falecimento de Ralph, ocorrido nesta manhã. “Foi com pesar que recebi a notícia da morte do amigo, ex-deputado, ex-prefeito e ex-ministro, Ralph Biasi, na manhã de hoje. Um homem que muito contribuiu para a cidade de Americana e para o Brasil. Minhas condolências a todos os familiares”, disse o prefeito Omar Najar. Eleito aos 26 anos de idade, o mais jovem da história, Ralph Biasi governou Americana entre 1973 e 1977.