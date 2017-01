Veículo capota na Rua Adalberto Pansan, em Americana

Um Ford Ecosport capotou no final da tarde desta segunda-feira (9), às 17h30, na Rua Adalberto Pansan, no bairro Chácara Letônia, ao lado da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana. Ninguém ficou ferido no acidente. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Segundo a proprietária do veículo, uma dona de casa de 49 anos, que optou por não se identificar, moradora da Praia dos Namorados, ela não entendeu o que houve para o carro capotar, pois ela não estava em alta velocidade e, quando fez a curva, o carro perdeu a direção, subiu no barranco e virou.

“Eu nem vi nada, não deu tempo. Quando percebi, já tinha virado (o carro) e já tinha um monte de gente me ajudando a sair”, comentou a dona de casa, aliviada por não ter se ferido.

Após o acidente, um guincho da seguradora do veículo foi até o local, mas aguardou cerca de uma hora até que um funcionário da concessionária AutoBan chegasse ao local para ajudar a desvirar o carro e sinalizar o trânsito, já que o local tem bastante movimento de veículos no final de tarde e apenas populares faziam manualmente a sinalização de alerta aos carros que por ali passavam.