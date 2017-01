Veículo capota na Rodovia Luiz de Queiroz, em Americana

Uma Fiat Strada com placas de Campinas capotou na noite desta quarta-feira (25) no quilômetro 128 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana. Não houve feridos. Este foi o terceiro acidente do dia na rodovia, o segundo no mesmo quilômetro.

Segundo o motorista da Strada, o comerciante Aristides Araújo Rodrigues dos Santos, de 59 anos, ele voltava de Piracicaba para Campinas quando, por volta das 21h30, uma motocicleta teria fechado seu veículo e, na tentativa de evitar a batida, ele acabou perdendo o controle do carro e capotou. Foto: Guilherme Magnin / O Liberal

O automóvel ficou no acostamento da via e o comerciante não teve nenhum ferimento, mas lamentou o prejuízo, já que não tinha seguro do veículo. O motociclista que teria causado o acidente fugiu e não foi identificado.

Um caminhão do Corpo de Bombeiros e uma viatura da Polícia Militar Rodoviária atenderam ao caso.

Outros

Ainda nesta quarta, às 10h30, um motociclista ficou ferido após se desequilibrar e cair na pista durante a chuva no mesmo quilômetro da SP-304. A vítima foi resgatada pelos bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi, em Americana.

Ainda de manhã, às 11h, um carro-forte também perdeu o controle na chuva e tombou na rodovia, mas em trecho pertencente a Santa Bárbara d’Oeste, próximo ao acesso à Rodovia dos Bandeirantes (SP-348).

Um dos funcionários da empresa de transportes de valores ficou ferido e recebeu atendimento médico em uma unidade de saúde do município.