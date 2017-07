VCA questiona na Justiça ação cautelar da prefeitura

Mas, independente dos procedimentos que ainda serão definidos e tomados, a diretoria descarta a informação de que a VCA esteja fechando as portas. “A própria retomada dos serviços em Americana não pode ser descartada”, afirma o advogado da empresa, André Rolland. “Certo, no momento, é que a empresa vai honrar os compromissos assumidos com funcionários e fornecedores”, destacou.

No entendimento de analistas que contestam a medida cautelar, a administração deveria abrir uma licitação pública para a concessão do lote e a nomeação de uma nova concessionária.

A direção da VCA (Viação Cidade de Americana) contratou um corpo jurídico especializado para questionar, na Justiça, a decisão da prefeitura em fazer a intervenção nas linhas operadas pela empresa e repassá-las, no mesmo dia, para a concessionária atuante na cidade, no caso a VPT (Viação Princesa Tecelã). Segundo o que apurou a reportagem do LIBERAL, o grupo considera que a municipalidade tomou uma decisão precipitada ao realizar mudanças no sistema e o Executivo errou ao anunciar sua decisão e executá-la imediatamente, de um dia para o outro, sem dialogar.

OUTRO LADO

O Executivo negou nesta quarta a informação que tenha optado pela ação cautelar sem anunciar seu plano com mais antecedência ou de não ter negociado a situação com a VCA. Segundo o governo municipal, há mais de um ano a empresa assinou um compromisso de renovar sua frota, quitar dívidas e investir na qualidade dos serviços prestados. A prefeitura justifica que as negociações entre as partes se arrastam, sem solução, há muito tempo.

Com relação à suposta necessidade de abertura de licitação para a contratação de outra empresa, a municipalidade explica que a ação cautelar não representou o rompimento do contrato entre a prefeitura e a VCA, mas uma simples intervenção na operação das linhas. Só foi desfeita uma ordem de serviço. Teoricamente, a VCA poderia voltar às linhas se, no entendimento do Executivo, estivesse cumprindo os compromissos assumidos no TAC. Mas a missão, definitivamente, não é das mais fáceis.

A reportagem apurou, na noite desta quarta-feira, que a dívida consolidada da empresa com o município chega à casa dos R$ 8,9 milhões, mas o Executivo não deu maiores detalhes.