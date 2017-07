VCA entra com pedido de recuperação judicial

A VCA (Viação Cidade de Americana), afastada do sistema do transporte coletivo urbano por força de uma medida cautelar da prefeitura, entrou nesta quarta-feira com um pedido de recuperação judicial. A empresa quer negociar valores e prazos para a quitação de R$ 4,45 milhões em dívidas decorrentes de processos cíveis, trabalhistas e tributários. A diretoria pretende ganhar fôlego financeiro para retomar investimentos e, hipoteticamente, se credenciar a operar novamente nas linhas urbanas.

Na ação, protocolada na 2ª Vara Cível de Americana, a direção alega que a situação atual de desequilíbrio financeiro foi provocada, basicamente, pelo fato de a empresa ter operado com prejuízo desde a assinatura do contrato de concessão. Um escritório de advocacia de Mogi das Cruzes assumiu a representação.

Foto: Marina Zanaki / O Liberal

A VCA aponta no documento que, desde o início da concessão até 2011, a definição do valor da tarifa não levou em consideração os gastos efetivos dos serviços. A tarifa, que não seguia critérios técnicos que atendessem às necessidades da empresa, seria definida através de “viés político”, segundo a ação. “A situação gerou um processo de desequilíbrio que se arrastou pelos anos seguintes”, cita o documento. A VCA alega que, até 2014, os prejuízos estavam “sendo suportados” com a redução de despesas e pedidos de empréstimo.