Vazamento no Nova Carioba causa danos em muro

O muro de uma casa na Rua Manoel Moreno Mostasso, no Nova Carioba, está com infiltração por conta de um vazamento na calçada há três semanas. A situação já foi informada ao DAE (Departamento de Água e Esgoto), mas o reparo ainda não foi realizado até o momento.

A dona da casa, a maquinista Daniele Moreira Fernandes Voguel, de 32 anos, contou que a infiltração teve início cinco dias depois do início do vazamento. “A calçada está esburacada, as pedras saíram tudo, e a parede está totalmente úmida. Daqui a pouco vai ter rachadura, e aí?”, questionou a maquinista. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

No Antonio Zanaga 2, o problema está ocorrendo na Rua José Conde há, pelo menos, duas semanas. O aposentado Nilton Freitas se revoltou com o desperdício de água limpa. “Sou contra privatizar, os serviços vão ficar mais caros. A gente compreende a situação da prefeitura, mas poxa vida, é água limpa que está sendo desperdiçada”, disse o aposentado, referindo-se à recente polêmica sobre a possível concessão do serviço do DAE.

O prefeito Omar Najar (PMDB) esclareceu, em artigo publicado no LIBERAL, que deve encaminhar um projeto que modifica a Lei Orgânica sobre concessões para a câmara. O chefe do Executivo disse que a medida é necessária para realização de um estudo que aponte a real situação da crise pela qual o DAE passa, com alto índice de perdas de água e demora na realização de reparos. “A capacidade de fechar vazamentos e realizar ligações é extremamente limitada em relação à demanda”, escreveu o prefeito.

A autarquia informou que a programação de execução do reparo nos dois casos está prevista para ocorrer até sexta-feira (23). Sobre a infiltração no muro, o DAE disse que será enviado um profissional nesta quarta-feira (21) para verificar a situação apresentada, e “caso seja constatado dano, o proprietário será orientado e deverá atender ao procedimento de ressarcimento”.

O Ares-PCJ, agência reguladora do serviço, disse que acompanha o trabalho do DAE em relação aos reparos de vazamentos de esgotos, e que desde o ano passado foi percebida “uma dificuldade maior da autarquia na resposta das manifestações no prazo adequado”. O prazo médio de resolução dos casos acompanhados pelo Ares foi de 27 dias – o prazo máximo indicado pela agência é de 10 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 5 a pedido do prestador de serviço.