Vazamento em hidrante causa desperdício de água

Foto: Marcelino Passos

O vazamento de um hidrante causou revolta em quem passava pela Rua Anhanguera, no bairro Nova Americana, na tarde deste sábado (11). De acordo com informações de moradores, o hidrante, que fica em frente ao Ginásio de Esportes do bairro, começou a vazar ainda pela manhã, fazendo com que a água escorresse pela sarjeta. O DAE (Departamento de Água e Esgosto) de Americana foi informado, mas o vazamento continuou.

“É um absurdo, estou inconformado”, afirmou o campineiro Carlos Neves, de 54 anos, que estava com amigos no ginásio. “A gente sempre ouve reclamação de falta de água, e aí quando tem um vazamento desses, ninguém faz nada. Falamos com o DAE e eles já sabem do problema, mas até agora não fizeram nada”.

A assessoria de imprensa do DAE afirmou que a Divisão de Obras do departamento irá ainda hoje até o local para averiguar e tomar as providências necessárias.