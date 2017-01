Vazamento de água preocupa moradores da Vila Mathiensen

Um vazamento de água na Rua dos Canários tem preocupado os moradores da Vila Mathiensen, em Americana. De acordo com a dona de casa Valdirene Burafaldi, de 45 anos, a via tem intenso tráfego de ônibus e, com o problema, o asfalto começou a ceder. Foto: Divulgação

“O vazamento começou no domingo. Vizinhos entraram em contato com o DAE (Departamento de Água e Esgoto), funcionários com máquinas foram até o local, mas não resolveram o problema”, afirma Valdirene.

A dona de casa ressalta que no período da noite, a situação é ainda mais problemática. “Como aqui passa ônibus direto, isso vai cedendo o asfalto e corre o risco do buraco ficar maior. E à noite fica mais perigoso. Temos medo que alguém de bicicleta, de moto ou até um idoso sofrer um acidente. Algum motorista pode passar, não ver o buraco e quebrar o carro. Pode acontecer, nunca se sabe”, desabafa.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana, mas até a publicação da matéria não obteve retorno.