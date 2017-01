Vazamento danifica garagem de casa no Parque Gramado

Quando notou, há seis meses, uma rachadura na rua em frente a sua casa, o engenheiro aposentado Davi Fabrício Santos acreditou que se tratava de apenas de um defeito no asfalto. Contudo, há três semanas, água começou a “brotar” dali, a massa asfáltica ao redor passou a borbulhar e o piso da garagem, a trincar. O problema vem ocorrendo na Rua Segundo Mori, no Parque Gramado, em Americana.

Ele teme que esteja ocorrendo uma infiltração, e já solicitou providências ao DAE (Departamento de Água e Esgoto) duas vezes.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Santos contou que registrou a ocorrência na segunda-feira, dia 9 de janeiro. Como ninguém apareceu, ele ligou novamente na autarquia nesta quarta, mas foi informado que o protocolo de sua reclamação constava como “executado” – segundo ele, ninguém compareceu ao local.

“Já faz um tempo que está com essa rachadura, mas agora começou a sair água na superfície. Precisava que viessem ver esse vazamento, é provável que a água esteja infiltrando embaixo da minha garagem, o piso está trincando”, contou. “A gente não sabe há quanto tempo está infiltrando, mas eu já cheguei a fazer um reparo na calçada, que tinha trincado. Quando começou, vazava mais à noite ou de manhã, quando aumenta a pressão de rua. Agora, está correndo água durante o dia”, relatou o aposentado.

Em nota, a divisão de obras da Prefeitura de Americana informou que uma equipe operacional vai ao local nesta quinta-feira. “Quanto ao possível dano ao imóvel relacionado ao vazamento, o pedido de ressarcimento deve ser feito no protocolo da sede do DAE ou na Administração Regional do Parque Gramado, onde consta a relação de documentos e procedimentos a serem feitos nestes casos”, orientou a autarquia.

