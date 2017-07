Vândalos roubam placas de trânsito no Jardim Paulista

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

As placas indicativas de direção na Rua Carlo Galimberti, no Jardim Paulista, em Americana, foram furtadas por vândalos no final de semana retrasado, e ainda não estão recolocadas. A reportagem do Grupo Liberal levantou que pelo menos duas foram levadas e uma terceira acabou instalada de maneira improvisada no canteiro de uma praça.

As sinalizações foram levadas nas esquinas entre as ruas Thereza Linarello Meneghel, Marcos Cesar Melosi e João Alves Leitão. Nesta última, o funcionário público aposentado Sebastião Hortense improvisou um reparo, até que a prefeitura recoloque as sinalizações. Ele encontrou uma placa e a colocou dentro do canteiro da praça, já que não seria possível fincá-la na calçada, onde estava anteriormente a sinalização.

“De uns seis meses para cá isso acontece direto. Eu tenho arrumado na medida do possível. Sempre ligo na Secretaria de Obras, eles vêm rápido arrumar, mas faz mais de uma semana que está sem, não pode, a pessoa que não é do bairro não tem obrigação de saber que a rua é sentido único e isso pode provocar acidentes”, afirmou Hortense.